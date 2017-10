Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Türkiye’nin İdlib operasyonunu başlatması üzerine, Suriye’de PYD ve PKK’nın yeni bir saldırı planı hazırlığı içinde olduğu istihbaratını alan güvenlik bürokrasisi alarm durumuna geçti. Edinilen bilgilere göre, güvenlik birimlerinin hükümete sunduğu İdlip operasyonu brifinglerinde, Türkiye’nin Suriye sınırına yönelik PYD-PKK’dan gelecek saldırılar ve bu saldırıların oluşturacağı riskler masaya yatırıldı. Suriye’deki yerel istihbarat kaynaklarından Türk güvenlik birimlerine, PYD’nin Türkiye’ye yönelik yeni bir saldırı planı için farklı toplantılar yaptığı bilgisi ulaştı. Bu bölgede, terör örgütündeki hareketliliğin arttığı ve her an bir saldırının söz konusu olacağı istihbaratı üzerine, Türkiye’nin Şırnak’tan başlayan ve Hatay’ı da kapsayan güney sınırı için yeni bir güvenlik konsepti oluşturulması kararlaştırıldı.

Suriye sınırındaki risklerin bertaraf edilmesi kapsamında, güney sınır hattındaki Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay gibi illerde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. Ayrıca, güvenlik bürokrasisi ve valiliklere verilen talimatlar kapsamında, tüm güvenlik açıklarının kapatılması ve özellikle sınırdan sızmaların önlenmesi için tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi. İstihbarat birimleri ile Suriye’de Türkiye’nin yanında yer alan yerel istihbarat kaynakları arasındaki iletişim de artmış durumda. PYD-PKK’nın o bölgede attığı her adım, yerel kaynaklar ve bölgedeki Türk istihbarat birimleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sınır hattına yönelik takviye niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bu hattaki riskli görülen illerde, sızmalara karşı anlık istihbaratlar ile nokta operasyonların gündeme geleceği belirtiliyor.