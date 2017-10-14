Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 3 bin 407 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı uygulamaya, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç de bizzat katıldı. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, içkili mekanda bulunan yaşı küçük 2 kişi, 9 yoklama kaçağı ve 1 kimliksiz şahıs yakalandı. Denetlenen iş yerlerinden 18 tanesine ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirimine muhalefetten, 9'una kimlik bildirme kanuna muhalefetten, 5'ine canlı müzikten ve birine ise kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı ceza yazıldı.



Ayrıca uygulama sırasında yapılan aramalarda 1 de bıçak ele geçirildi. Trafik uygulamasında ise, 21 sürücüye toplam 3 bin 986 lira para cezası verilirken, 9 araç trafikten men edildi.