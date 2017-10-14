Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP sürekli 'Bu ülkede adalet yok, devlet yok, yargı yok, hakimler ve savcılar hükümetten talimat alıyor' diyerek, hem adaleti, hem yargıyı, hem hakimleri, hem savcıları itibarsızlaştırıyor. Bu itibarsızlaştırma önümüzdeki süreçte Türkiye'nin vereceği yargı kararlarıyla ilgili, uluslararası hukuk açısından ciddi anlamda bir altlık oluşturuyor. CHP bunu bilinçli olarak yürütüyor" dedi.

Ünal, Kahramanmaraş 4.Uluslarası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.