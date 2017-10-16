Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkâm çalışmaları sürüyor. Gözlem noktalarının 3-4 km uzağında, Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD’nin nöbet noktaları bulunuyor. TSK, İdlib’deki Bereket Dağı’nda da, Kuzey Irak ve El-Bab’da olduğu gibi İleri Destek Birlik Komutanlığı (İDBK) kuracak. 10 gün içinde devreye girecek

olan İDBK alanında konteyner şehir inşa edilecek. Böylelikle PYD’den sızmalara anında müdahale edilecek.

İDBK’nın etrafına da siperler kazılmaya başlandı. Çalışmalar sırasında tanklar ile diğer zırhlı muharebe araçları güvenlik tedbiri aldı. Silahlı insansız hava araçları da (SİHA) özellikle Kâh ve Salve güzergâhları boyunca aralıksız uçuş yaparak, güvenliği sağladı.

BU SAVAŞ İLANI

Irak’ın Peşmerge’ye Kerkük’teki havalimanı, askerî üsler ve petrol kuyularını teslim etmesi için saat 01.00’e kadar tanıdığı mühlet sona erdi. Irak Milli Güvenlik Konseyi ise terör örgütü PKK’nın Kerkük’teki varlığının, savaş ilanı olduğunu duyurdu.