Iğdır'da, bir terörist jandarmaya teslim oldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Ağrı Dağı'ndaki grubundan kaçarak Karakoyunlu ilçesine ulaşan bir terörist, Ağrı Dağı eteklerindeki Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek, silahsız teslim oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Iğdır'da bir terörist teslim oldu
17.10.2017 - 02:13 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 02:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da, terör örgütü PKK'nın Ağrı Dağı'ndaki grubundan kaçan bir terörist jandarmaya silahsız teslim oldu.
Etiketler : ığdır,terörist,
511847 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511847.aspx
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