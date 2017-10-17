Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iğdır'da, bir terörist jandarmaya teslim oldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Ağrı Dağı'ndaki grubundan kaçarak Karakoyunlu ilçesine ulaşan bir terörist, Ağrı Dağı eteklerindeki Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek, silahsız teslim oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.