Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji, 26 kent için uyarı yayınladı! Fırtına ve sağanak alarmı

Meteoroloji, 26 kent için uyarı yayınladı! Fırtına ve sağanak alarmı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji, 26 kent için uyarı yayınladı! Fırtına ve sağanak alarmı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji aralarında İstanbul'un da olduğu 26 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Fırtına ve sağanak için tedbir uyarısı yapılırken; vatandaşlardan bugün ve yarın dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor. Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı kesimler için fırtına uyarısında bulundu. Buna göre, yurdun batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması tahmin edilen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına, Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney ve güneydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de cumartesi öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

UYARI YAPILAN KENTLER

Meteoroloji'nin uyarı yayınladığı kentler şu şekilde sıralandı: Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Van ve Düzce.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Öğretmenler bu haberi bekliyordu, Bakan Tekin'den son dakika açıklaması geldi! Yeni öğretmen kanunu geliyor - GündemBakan Tekin tarih vererek duyurdu!BUDO ile seyahat edecekler dikkat! Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli - GündemDeniz ulaşımına olumsuz hava engeliDizi çekimi değil! İstanbul'un göbeğinde atlarla dolaştılar - GündemDizi çekimi değil! İstanbul'un göbeğinde atlarla dolaştılarİş adamı Nihat Özçelik 38 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısında - Gündem38 yıl hapsi istenen ünlü iş adamı hakim karşısına çıktıİstanbullular dikkat, saat verildi! Meteoroloji, valilik ve AKOM peş peşe uyardı - Gündemİstanbullular dikkat, saat verildi!Sis çöktü, kartpostallık görüntüler çıktı - GündemSis çöktü, ortaya çıkan manzara...
Sonraki Haber Yükleniyor...