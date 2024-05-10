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Dizi çekimi değil! İstanbul'un göbeğinde atlarla dolaştılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir'de cadde ortasında atlarla dolaşan bir grup görenleri hayrete düşürürken yine gruba ait bir at ise başı boş giderek trafiği tehlikeye attı

Başakşehir’de bir grup Ziya Gökalp Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde akan trafikte atlarla yolculuk yaptı. Atlarla dolaşan kişileri gören diğer vatandaşlar şok olarak, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

TRAFİĞİ DE CANLARINI DA HİÇE SAYDILAR

Görüntülerde atlarla bir grubun akan trafikte dolaştığı, bazı atlarda 2 kişinin olduğu görülürken bir atın ise başı boş koşarak trafiği tehlikeye attığı anlarda görüntülerde yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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