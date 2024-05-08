İlkokulda korkutan anlar! Ekipler harekete geçti: Çocuğun neredeyse parmağı kopacaktı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Mayıs 2024 15:58 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 16:01 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler İki çocuğu istismar edip serbestçe dolaşıyordu! Taciz sanığı hakkında korkutan iddia

Burdur merkeze bağlı Halıcılar İlkokulunda parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenci, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan öğrencinin herhangi sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.