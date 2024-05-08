İlkokulda korkutan anlar! Ekipler harekete geçti: Çocuğun neredeyse parmağı kopacaktı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Burdur merkeze bağlı Halıcılar İlkokulunda parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenci, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan öğrencinin herhangi sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.
Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde öğle arasında oyun oynayan 6. sınıf öğrencisi E.T.’nin parmağı akıllı tahtanın altında bulunan sac profildeki boşluğa sıkıştı.
Öğretmenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, demir kesme makasıyla profili keserek öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtarılan öğrencinin herhangi sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.