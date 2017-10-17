Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünün tuvaletinde bulunan bir paket paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre; hastaneye getirilen bir mahkum tuvalete girmek istedi. Mahkum tuvalete girdiği sırada içeride bir şüpheli paket tespit edildi. Bunun üzerine mahkum dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanenin onkoloji bölümü tedbir amaçlı boşaltılırken, bomba imha ekipleri parçayı kontrollü bir şekilde patlattı.

Yapılan incelemenin ardından paketin boş olduğu öğrenilirken dışarıya çıkarılan hastalar ve vatandaşlar, hastaneye geri alındı.

Olayı anlatan bir vatandaş,” Biz içerideydik, ilaç yazdırmak için gelmiştik. O sırada bir mahkum getirdiler içeriye. Mahkum tuvalete girdi, ardından vatandaşlar da girmek istedi ama mahkum olduğu için almadılar. Sonra güvenlik ekipleri bulmuşlar paketi. Bizi güvenliğimiz için dışarı çıkardılar” dedi..