Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Afganistan’da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada,. “Afganistan’ın doğusundaki Paktia vilayetinde bugün bir polis eğitim merkezine gerçekleştirilen saldırı sonucunda polis mensuplarının ve sivillerin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.