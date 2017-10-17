Dışişleri Bakanlığı’ndan, Afganistan’da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada,. “Afganistan’ın doğusundaki Paktia vilayetinde bugün bir polis eğitim merkezine gerçekleştirilen saldırı sonucunda polis mensuplarının ve sivillerin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Dışişleri’nden Afganistan’daki terör saldırısına kınama
17.10.2017 - 14:08 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da polis eğitim merkezine gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri,
512016 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512016.aspx
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