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Firari hükümlü cezaevinden beter yerde yakalandı! Polis zor çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da 6 ayrı suçtan aranan firari hükümlü, bu defa kaçamadı. Ekiplerin operasyon düzenledi, banyodaki havalandırma boşluğunda bu halde bulundu.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranması bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda “Hükümlüyken kaçma, kesici ve delici alet taşıma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” ile 3 farklı “silahla tehdit” olayı olmak üzere toplamda 6 farklı suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.’nın ikametine operasyon düzenlendi.

BU DEFA KAÇAMADI!

Kaçmaya çalışan zanlı başarılı olamayınca yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında saklandı. Polisler zanlıyı kısa sürede buldu. Karakola götürülen O.A.’nın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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