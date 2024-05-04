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Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den 15 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 15 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu kentlerde vatandaşlardan kuvvetli yağış nedeniyle dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 kent için "sarı" kod uyarı yayınladı.

Bu kentlerde kuvvetli yağış beklenirken; yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İŞTE UYARI YAPILAN 15 KENT

15 kent ise şu şekilde sıralandı: Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Nevşehir, Siirt, Yozgat, Diyarbakır, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas, Aksaray, Şırnak, Batman, Osmaniye

Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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