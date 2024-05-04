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Aracının içinde kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aracının içinde kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kağıthane’de bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Eyüpsultan Caddesi’nde 34 FKB 274 plakalı bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETMİŞ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan şahsın 40 yaşındaki Ozan Tanrıverdi isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Şahsın dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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