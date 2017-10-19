Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'dan Mersin istikametine giden Şaban Küçük idaresindeki 01 JR 122 plakalı sebze yüklü kamyonet, D-400 karayolu Küçükdikili Kavşağı'nda tali yoldan çıkan Şakir Özcan'ın kullandığı 49 AY 587 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Küçük ve Özcan ile araçlarda bulunan biri kadın, ikisi Suriyeli 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücülerden Özcan ile aynı araçta sıkışan bir kişiyi bulundukları yerden kısa sürede çıkardı.

Şakir Özcan, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, etrafa saçılan sebzelerin temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.