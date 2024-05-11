Koli bantlı trafik magandası! Arabasına dolap yapıştırdı, kırmızı ışıkta geçip milletin canını hiçe saydı

Aksaray’da bir sürücü arabasının üzerine koli bandıyla yapıştırdığı dolan ile yolculuk etti. Trafikte tehlike saçan sürücünün kırmızı ışıkta geçip yol boyu telefonla konuşması da dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay Makas Kavşağı'nda yaşandı. Arabasının tavanına koli bandı ile dolap yapıştıran sürücü trafikte seyreden diğer sürücülerin yüreğini ağzına getirdi.

MİLLETİN CANINI HİÇE SAYDI

Tavana sadece koli bandı ile yapıştırılmış dolabın yüklendiği otomobille trafikte seyreden sürücü, kazaya davetiye çıkartarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayıp kilometrelerce seyretti.

YOL BOYU TELEFONLA KONUŞUP, KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Yeterince tehlike saçmazmış gibi bir de kırmızı ışıkta geçen sürücünün yol boyunca telefonla konuşması da dikkatlerden kaçmadı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.