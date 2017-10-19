Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Terör koridoru konusunda ABD'li yetkililer de teminatlar veriyor ama gelişmelere baktığımızda sıkıntılar var. FETÖ konusunda ABD ile aramızda ciddi sıkıntılar var. Türkiye'ye onca zarar vermiş bir terörist ABD'de duruyor. Oradan Türkiye aleyhine terör faaliyetlerine devam ediyor.

Adalet Bakanlığı'nın dosyaları adli makamlara intikal bile ettirilmedi. Rıza Sarraf üzerinden yürütülen FETÖ'nün çalışmaları var. Rıza Sarraf hadisesi Türkiye'de FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde hazırladığı belgelerin ABD'li yetkililere verilmesidir. Bu davanın hakimi Türkiye'de 17-25 Aralık'ta gelip FETÖ'nün moderatörlüğünü yaptı.

Bütün bunlara bakıyorsunuz, ayrıca ne kadar FETÖ'cü varsa oraya gidiyor. Büyük bir sığınma yeri ve destek buluyor. Bütün bunlar Amerika ile ilişkileri olumsuz etkiliyor, karmaşık hale getiriyor. ABD ile işbirliğimizi sürdürmeye çalışıyoruz.