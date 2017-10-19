Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sendikanın kararı doğrultusunda, Yunanistan Kastanias ve Kipi Gümrük Kapılarındaki grev Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya konuldu.Grev süresince acil durumlar hariç, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan yaya ve araç geçişlerine izin verilmiyor. İpsala Sınır Kapısı’nda ise sadece taze balık yüklü tırların geçişlerine izin verilecek.Türkiye’den Yunanistan’a gitmek isteyenler, ülkeye Bulgaristan üzerinden geçmeye çalışıyor.