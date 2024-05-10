Cezaevlerinde yaklaşık 66 bin öğrenci var! Eğitimlerine kesintisiz devam ediyorlar

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde ebeveynlerinin yanında kalan çocukların haklarını koruma altına alıyor. Özellikle çocukların eğitimden geri kalmaması ve diğer öğrencilerle aynı imkânlardan yararlandırılması için her türlü fırsat sunuluyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Bakanlığının verilerine göre, şu an cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci bulunuyor. Öğrenciler hem açık öğretim hem de örgün öğretim imkânlarından yararlandırılıyor. Bu kapsamda açık öğretim ortaokul, lise, ön lisans ve lisans kademelerinde okuyan toplam 59 bin 587 öğrenci bulunurken, 494 öğrenci de örgün öğretimde eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca 61 yüksek lisans, 21 doktora öğrencisi de yer alıyor.

GENÇLER CEZAEVLERİNDEN BİR MESLEK SAHİBİ OLARAK TAHLİYE OLUYOR

Bakanlığın, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı protokol gereği cezaevlerinde kurulan meslek liseleri ve mesleki eğitim kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor. Bu kapsamda, şu anda 1.550 kişi cezaevlerinde mesleki eğitim görürken, 237 kişi de çok programlı liselerde eğitim alıyor. Böylece, gençler cezaevlerinden çıktığında bir meslek sahibi olarak tahliye oluyor ve istihdam imkânı artıyor. Öte yandan Bakanlık, çocukların üstün yararını gözeterek, adli süreçlerde örselenmemeleri için de her türlü tedbiri alıyor. Bakanlık, bu kapsamda ülke genelinde 800 çocuk görüşme merkeziyle hizmet sunuyor. Görüşme merkezlerinde bugüne kadar 27 bin 246 dosyayla ilgili 232 bin 118 işlem gerçekleştirildi.



