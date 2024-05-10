İslamiyet’e dil uzatan Akdoğan için CHP liderine çağrı: Hadsiz vekile gereğini yapın Özgür Bey!

Normalleşme politikası izleyen Özgür Özel, ilk olarak CHP’li belediyelerdeki eş dost atamalarını iptal ettirdi. Özel’e Meclis kürsüsünden İslamiyet’e saldıran CHP Milletvekili Umut Akdoğan için de harekete geçmesi çağrıları geldi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Siyasette yumuşama devam ederken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın Meclis kürsüsünden İslam’a ve Müslümanlara saldırması büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek yerine geldiği Kemal Kılıçdaroğlu’ndan farklı bir siyaset güdeceği mesajını veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akdoğan hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Sürekli ‘liyakat’ vurgusunun yapıldığı CHP’de, 31 Mart’tan sonra belediyelerde eş dost kadrolaşmasının had safhaya çıktı. Kamuoyundan tepki çeken ballı atamalara Özel el koydu. Tepkileri değerlendiren Özel “Hata yapma lüksümüz yok. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağız. Ufak tefek atama hataları oluyor, tek tek hepsini geri aldırtıyorum” dedi. Ancak Özel, İslamiyet’e ve Müslümanları hedef alarak toplumda nifak tohumları kaçan Ankara Milletvekili Akdoğan için sessiz kaldı. Kamuoyu Özel’e harekete geçme çağrısı yaptı.

RAHATSIZLIK OLUŞTURDU İDDİASI

Edinilen bilgilere göre Akdoğan’ın sözleri CHP’de içerisinde, Özel’in yumuşama hamlesini boşa çıkarabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Parti yönetiminin durumdan rahatsız olduğu, seçimlerde yakalanan başarı ivmesini baltalamaya kimsenin hakkı olmadığı düşünülüyor. Özel’in önümüzdeki günlerde, milletin değerlerine aykırı görüşlerde bulunulmaması, siyasetteki ılımlı havanın bozulmaması, yanlış anlaşılmaya yer verecek açıklamalardan kaçınılması için partililerle bir araya gelebileceği konuşuluyor.

CHP’NİN DESPOTİK YÜZÜ

Konuyla ilgili olarak gazetemize değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Âdem Yıldırım, Umut Akdoğan ve bazı isimlerin, seçimden önce halka şirin görünen yüzlerini terk edip, CHP’nin despotik yüzünü ortaya koyduklarını söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti: CHP içinde böyle bir ikilik oluştuğunu görüyoruz. Bu milletin inancı ile peygamberi ile kavgalı bir anlayışı dile getiriyorlar. Yeri geliyor, kılık kıyafet, yeri geliyor Arapça üzerinden bu zihniyetlerini ortaya koyuyorlar. O kişinin ‘1.400 yıllık zulüm’ derken kurduğu cümleden ne kastettiği çok açık. CHP Genel Başkanı normalleşme sürecine giriyor. Ama bir taraftan bazı gazeteciler bir taraftan da 28 Şubat artıkları, Özel’in bu şekildeki yaklaşımı karşısında âdeta seferber oluyorlar. ’Nasıl olur da Türkiye’de siyaseti yumuşatırsınız’ diye tepki gösteriyorlar. Kendi bünyelerinde çeteleşmiş çevreler, fırsat vermiyor. Buradaki temel kavga şu, Özgür Özel’in seçim sonrası CHP’yi normalleştirme siyasetinin önüne geçmek istiyorlar. CHP’nin içinde bu süreçten rahatsız olan çevreler var. Bunu yaparken de milletin değerlerine hakaret ediyorlar. 1.400 yıldır bunlarla mücadele ettik, kıyamete kadar da mücadele edeceğiz.

FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜLER

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de “CHP tarafında değişen bir şey yok, seçim bitti fabrika ayarlarına döndüler. ‘1.400 yıldır insanları asıyorsunuz’ diyerek İslam dinine olan hazımsızlığını yüce Meclis’in kürsüsünden dile getirdi. Zulüm 1453’te başladı diyenlerden de başka bir şey beklenmezdi” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise “Biz bu filmi tekrar tekrar görmekten yorulduk. İsimler değişiyor, CHP zihniyeti değişmiyor” diye konuştu.

"SORUŞTURMANIN ÖNÜNDE ENGEL YOK"

Hukukçu Dr. Mehmet Sarı, Akdoğan hakkında soruşturma açılmasının önünde engel olmadığını söyledi. Sarı şöyle konuştu: CHP milletvekilinin söylemiş olduğu söz, Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 3. fıkrasında da belirttiği gibi; incitici, rahatsız edici, kışkırtıcı dahi olsa, eleştiri niteliğini aşmak suretiyle, doğrudan dinî değerleri aşağılamak, halkın benimsemiş olduğu dinî değerlere karşı yapılmış olan bir saldırı niteliğinde... Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Milletvekilliği dokunulmazlığı belli bir noktada anayasada teminat altına alınmıştır ama soruşturma makamlarının harekete geçmesi ve soruşturma yapmasının önünde bir engel teşkil etmemektedir. Soruşturma makamlarının harekete geçmesini engelleyen bir durum ortada yoktur. Üzülerek görüyoruz ki CHP’nin içindeki vatan, millet ve milletin hassasiyetleri ile kavgalı olan bir zihin yapısı ve kafa hâlâ mevcudiyetini koruyor. Hâlâ en küçük anda başını kaldırıp kendisini gösteriyor.