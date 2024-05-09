İslamiyet'e dil uzatan Umut Akdoğan'a öfke: Zulüm arıyorsan CHP tarihine bak

Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil “Tuncelili olan bu kişi, milletin kürsüsünden İslamiyet’e iftira etmeyi bırakıp CHP’nin 1938’de Tunceli’de kendi dedelerine yaptığı katliamları anlatsın. Katliamı uzakta değil CHP’de arasın” dedi. Sosyolog Prof. Dr. Bedri Gencer, Akdoğan’ın, ‘1.400 senelik zulüm’ demekle yanlış uygulamaları eleştirmenin ötesinde bizzat İslam dinine ve Müslümanlara saldırdığını, bu sözler hakkında dava açılması gerektiğini söyledi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Siyaset 31 Mart’ın ardından ‘yumuşamayı’ konuşurken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM kürsüsünden İslamiyet’e nefret kustu. Tarihteki bazı hadiseler üzerinden Müslümanları hedef alan Akdoğan “1.400 yıllık zulüm” diyerek doğrudan dinimize saldırdı. Nefret dolu cümlelere toplumun her kesiminden tepki yağdı. Akdoğan’a tarihçiler “CHP kendi geçmişine baksın” diye cevap verirken, sosyologlar da “incelenmesi gereken bir vaka” teşhisi koydu.

“SAFSATA VE YALANLARLA DOLU”

Tarihçi Ramazan Göçer, ülkemizde farklı kimlikler altında gizlenen bazı kişilerin, İslamiyet’e saldırmayı gelenek hâle getirdiklerini belirtti. Göçer olayın çok daha farklı bir boyut arz ettiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: TBMM kürsüsünde dile getirilenler tamamen tarihî safsatalardan ibaret hezeyanlardır. İslam adına kimse öldürülmedi. Bilakis İslam egemen olduğu her dönemde kendisinden olmayan Yahudi, Hristiyan ya da putperestlere olağanüstü haklar tanıdı, hürmet etti, himayesi altına aldı. CHP’li Umut Akdoğan’ın söyledikleri hiç bir bilgi ve belgeye dayanmıyor. Bu iddiaları birçok Müslüman âlim, yazar defalarca çürüttüğü hâlde devam ediyorlar. Çünkü bunlar ezoterik kabala doktrininin yüzlerce yıllık yalanları ve bu yalanlar sürekli fitne aracı olarak dolaşımda tutulmak zorunda. Biz Müslümanlar hiçbir yerde ve zamanda herhangi bir katliam yapmadık. Sadece içerisinde yaşadığımız 50 yılda 5 milyon Müslüman sadece dininden dolayı katledildi. Bunun en son ve canlı örneği Gazze. CHP’li vekilin böyle bir vasatta 1.400 yıla işaret ederek İslam’ı ve Hazreti Peygamber’i doğrudan hedef alması bir yönüyle Gazze’de ve Refah’ta olanları desteklemek, hatta ‘hak ediyorsunuz’ demek anlamına geliyor. Bu yönü ile de Gazze katliamını perdelerken İsrail’e destek veriyor. Aksi durumda İslam’ın Deniz Gezmiş’le, Nesimi, Mansur ya da Kubilay ile ne ilgisi var. Apaçık bir biçimde İslam’a bu isimleri bahane ederek saldırı var.

“ALLAH’A DÜŞMANIM, DİYOR”

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de, CHP Milletvekili Umut Akdoğan için, “Bu ifadeleri kullanan birisi aslen, 1400 yıldır Müslüman’a ve İslam’a saldıran herkesle birlikteyim, demek istiyor” tespitinde bulundu. “Biri cahilane bir söz söyler cevap verir düzeltirsin ama bu adama ne denir?” diyen Şimşirgil şöyle devam etti:

“DELİ MUAMELESİ YAPILMALI”

Ben İslam düşmanıyım, Müslüman düşmanıyım, Peygamber’in, sahabenin düşmanıyım, Emevi’nin, Abbasi’nin, Selçuklunun, Osmanlının düşmanıyım, Alparslan’ın, Yavuz’un, Fatih’in, Kanuni’nin, Abdülhamid’in düşmanıyım, diyor. Bu adam ‘Din düşmanıyım, Türk düşmanıyım, Müslüman Türk’ün düşmanıyım, Allah düşmanıyım’ diyor. Zihniyetini ortaya koymuş. Bu adama deli muamelesi yapılır. Akıl alacak bir şey değil. ‘Bu toprakların düşmanıyım, hasmıyım, haçlılarla, Avrupa ve ABD ile birlikteyim’ diyor. ‘Mekkeli müşriklerle birlikteyim’ demektir bu. ‘Allah akıl fikir versin’ demek düşer.

“DARBECİLERİN ARKA BAHÇESİ”

Bildiğimiz kadarıyla söz konusu vekil (Umut Akdoğan) Tunceli kökenli. Bu kişinin milletin kürsüsünden İslamiyet’e iftira atmayı bırakıp öncelikle mensubu olduğu CHP’nin 1938’de Tunceli’de dedelerine yaptığı katliamları hatırlaması gerekir. CHP camileri kapatan, Kur’ân-ı kerimi ve ezanı yasaklayan, darbelerin göbeğinde yer alan ve darbecilerin arka bahçesi olan bir partidir. Bu kişi katliamı, zulmü uzaklarda değil partisinin tarihinde aramalıdır.

PROF. DR. ORHAN ÇEKER: BU SÖZLERİN HESABI SORULMADI

“Umut Akdoğan bildik İslam düşmanlığını yeniden ısıtarak mezhepçi hezeyanları yeniliyor” diyen Prof. Dr. Orhan Çeker “Sözleri direkt olarak Hazreti Peygamber’in risaletini hedef alıyor. Bu sözleri sarf eden şahıs içerisindeki nefreti kusuyor. Korkunç bir şuursuzluk… İnsani, hukuki, dinî, tarihî ve gerçeklik açısından fecaat sözler bunlar. Tam anlamı ile ifade edecek olursak İslam Peygamberi ve tebliğ ettiği İslam dinine dönük 1.400 yıllık cehaleti temsil eden bir örnek. Kesinlikle bu sözlerin hukuk nezdinde hesabı sorulmalıdır” açıklamasında bulundu.

BERAT ÖZİPEK: CHP GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞİYORUZ

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek: CHP’li Akdoğan’ın tavrı Türk toplumu olarak İslamofobi’yi sadece dışarda aramamamız gerektiğini gösteriyor. İslamofobinin içerimizde olduğunu gösteriyor. Şahsi görüşüm bunların söylenmesinde kitle şuuru açısından sorunun kaynağını göstermesi hasebiyle olumlu yanlar da var. Topluma CHP gerçeği ile yüzleşme fırsatı sunuyor.

SOSYOLOG PROF. DR. BEDRİ GENCER: MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİDİR

“1.400 senelik zulüm, demekle İslam tarihinde yanlış uygulamaları eleştirmenin ötesinde bizzat İslam dinine saldırmıştır. Bu ülkenin devleti laik ama milleti ve ülkesi Müslüman’dır. Ülkenin bayrağındaki ay yıldız, Allah ve Peygamber Efendimizi simgeler. Ordumuzun sembolik ismi Mehmetçik, ‘Muhammed’in askeri’ demektir. Dolayısıyla bu ülkenin dinine küfreden CHP milletvekili Umut Akdoğan’ın milletvekilliği derhâl düşürülmelidir. Ayrıca Akdoğan hakkında TCK’nın 216/1 ve 3. maddeleri uyarınca dava açılmalıdır’ sözleri ile tepki gösterdi.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ UMUT AKDOĞAN NE DEMİŞTİ?

“Ey zalimler; ister kaymakam olun, ister vali, ister hâkim olun, ister savcı, ister vekil olun, ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1.400 senedir yapıyorsunuz bunu, Nesimi’nin derisini yüzerken yaptınız bunu, Hallac-ı Mansur’u asarken yaptınız bunu,

Kubilay’ın başını keserken yaptınız bunu.”