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Savunma Bakanlığı'ndan algı çalışmalarına cevap: Kaç ülke sınırını 60 bin askerle koruyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Savunma Bakanlığı&#039;ndan algı çalışmalarına cevap: Kaç ülke sınırını 60 bin askerle koruyor?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada, hudutlarda sınır güvenliği olmadığına yönelik algı oluşturma çabalarına tepki gösterdi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ -  Sosyal medyada ‘sınırların ihlali’ne yönelik görüntülerin insan kaçakçılarının ‘reklam’ı olduğunu belirten MSB kaynakları “Sokaklarda görülen her yabancının sınırda duvardan atlayarak ülkeye giriş yapmış muamelesi yapılıyor. Bu yapılanlar sınırda nöbet tutan 60 bin Mehmetçiğe ihanettir. Sınırlarını 60 bin askerle koruyan kaç ülke var? Hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor” dedi.

KİMSEDEN BİR CEVAP GELMEDİ!

Sanatçısından siyasetçisine sınırları görmek isteyen herkese açık davette bulunulduğunu belirten kaynaklar, henüz kimseden bir cevap gelmediğini ifade etti.

'SÜREKLİ OPERASYON' DEVRESİNDEYİZ

Son bir haftada harekât bölgelerinde 108 teröristin etkisiz hâle getirildiğini sözlerine ekleyen yetkililer “Biz bu yaz Irak’ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Artık ‘sürekli operasyon’ devresindeyiz” diye konuştu.

Bu arada harekât bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan iki askerin hatırlatılması üzerine kaynaklar “Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307’dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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