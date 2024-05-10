Bursa'da feci kaza! Yolun ortasında kalan tır faciaya sebep oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Mayıs 2024 05:59 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 06:08 - Güncelleme:

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Bursa’da otobanda arıza yapan tır yolun ortasında kaldı. Tırı sonradan fark eden hafif ticari araç sürücüsü ise dorsesine çarptı. Feci kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü canından oldu.