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Bursa'da feci kaza! Yolun ortasında kalan tır faciaya sebep oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da feci kaza! Yolun ortasında kalan tır faciaya sebep oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da otobanda arıza yapan tır yolun ortasında kaldı. Tırı sonradan fark eden hafif ticari araç sürücüsü ise dorsesine çarptı. Feci kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü canından oldu.

Kaza, 01:00 sıralarında Bursa Otobanı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda yaşandı.

Bursa'da feci kaza! Yolun ortasında kalan tır faciaya sebep oldu - 1. Resim

ARIZALANAN TIR YOLUN ORTASINDA KALDI

M.P. (24) yönetimindeki tır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arıza yaparak yolun ortasında kaldı. Yolda seyreden afif ticari aracın sürücüsü İlhan Ulaş (43), tırı fark etmeyerek dorsesine çarptı.

Bursa'da feci kaza! Yolun ortasında kalan tır faciaya sebep oldu - 2. Resim

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Ulaş, dorsenin altında kalan hafif ticari araçta sıkıştı. Tır sürücüsünün durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da feci kaza! Yolun ortasında kalan tır faciaya sebep oldu - 3. Resim

İlhan Ulaş’ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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