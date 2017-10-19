Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.





Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.





Tatbikatta, temsili tankları ele geçirme ve kullanılamaz hale getirme eğitimleri düzenlendi. Temsili olarak alandaki tanklara sızma yapan askerler, burada taşıtlar kullanılamaz hale getirildi.





Askerler, daha sonra tatbikat alanına geri döndü.





Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi-Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, bu aşamanın bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.



