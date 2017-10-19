Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "G-20 zirvesinde karşılaştığı bir anısını anlattı. Almanya'da bir posterde benim ve birkaç liderin fotoğrafı yer alıyordu öldüren arabayı alır şeklinde çirkin bir ifade bulunuyordu. ABD'ye gittiğimde 100-150 kişi PKK ve FETÖ ağırlıklı olanlar gösteri yapıyor daha sonra 2 vatansever müdahale ediyor ancak ABD makamları 2 vatansever ve korumalarım hakkında yakalama kararı çıkarıyor. Ne söylediysek hiç, ve benim de 13 tane korumama gözaltı kararı çıktı. Bunların içinde ABD'yi görmeyen de var. Onlar hakkında da böyle karar çıkıyor. Yav ölür müsün öldürür müsün? Bu nasıl iştir? Bu nasıl adalettir? Bu adalete ben isyan ediyorum işte, yok böyle bir şey. Böyle olacaksa zaten bir yere varmak da mümkün değil. O bakımdan dünya beşten büyüktür. " dedi.