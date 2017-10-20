Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlediği başarılı operasyonlarıyla ağır darbe yiyen PKK'daki çaresizlik telsiz konuşmalarına yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 169 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklar yerle bir edildi. Terör örgütünde yaşanan çözülme ve yaşadıkları panik ise teröristler arasındaki telsiz konuşmalarına da yansıdı. Telsize yansıyan konuşmalara göre örgüte katılım yok.

Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bölgede geçen hafta sonu kaydedildiği öğrenilen iki terörist arasındaki 7 dakikalık telsiz konuşmasının ayrıntıları ise örgütün durumunu ortaya koyuyor:

4 KİŞİ KALDIK, T.C ASKERİ ÖLDÜRÜYOR

Hogir: Nasılsın?

Çarçella: İyiyim arkadaş. Siz nasılsınız?)

Hogir: Kötüyüm, kötüyüm, hastayım. Başım ağrıyor.

Çarçella: Kötü bir şey mi var?

Hogir: Bundan daha kötü ne olur arkadaş. Başımızı kaldırsak T.C. askeri öldürüyor. Bu kış soğuktan donarak öleceğiz. Kış üslenmesi yapamadık.

Çarçella: Arkadaş bu sorun sadece senin değil. Tüm arkadaşların sorunu... (gülerek devam ediyor) Cemal (Murat Karayılan), Cuma (Cemil Bayık), Abbas (Duran Kalkan), Fuat (Ali Haydar Kaytan) başkanların sorunu değil. (gülmeye devam ediyor)

Hogir: Doğrudur arkadaş.

Çarçella: Kaç arkadaşsınız ?

Hogir: 12 kişiydik, 4 kişi kaldık

Çarçella: Ne Türkiye'den ne Suriye'den kimse gelmiyor. Öleceklerini bilerek gelirler mi?

Hogir: Gelmezler arkadaş gelmezler.

'KARŞIMIZA ERKEKÇE ÇIKMAYA KORKUYORLAR'

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde 4 Ekim'de askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan asker Ramazan Kurul'un tedavisi sürüyor. GATA'da tedavi gören Adıyamanlı er Kurul kendisini ziyaret eden yakınlarına, "Söz konusu vatansa canımız feda. İnşallah eski sağlığıma kavuşur vatani görevime kaldığım yerden devam ederim. Mehmetçiğin karşısına erkekçe çıkmaya korkuyorlar. Böyle kahpe tuzaklarıyla hayatta kalacaklarını sanıyorlar ama artık yolun sonundalar" dedi.

SABAH