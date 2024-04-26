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İlk kazayı atlatan kadın ile çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin’de ilk kazayı kıl payı atlatan kadın ilçe çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar kameralara da yansıdı.

Dün Midyat-Mardin yolunda G.S. (36), beraberindeki 2 çocukla yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasını kıl payı atlattı.

SANİYELER SONRA...

Bu durumun ardından G.S., yanındaki E.A. (2) ile yolun karşına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İlk kazayı atlatan kadın ile çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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