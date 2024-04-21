Kahreden kaza! Kalp krizi geçirdi, hastane yolunca canından oldu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Nisan 2024 14:28 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme:

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Elazığ’da kalp krizi geçiren annesini aracıyla hastaneye götürmeye çalışan sürücü kaza yaptı. Sürücünün de yaralandığı kaza sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizinden hayatını kaybetti.