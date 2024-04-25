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Kahreden kaza! Baba öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişinin de tedavisi devam ediyor. Feci kazanın görüntüsü ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bugün sabah saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde U.S. idaresindeki 71 FH 967 plakalı otomobil ile Cihan Kaplan yönetimindeki 06 H 3098 plakalı Honda marka cip kafa kafaya çarpıştı.

1'İ ÖLDÜ, 2'SİNİN DURUMU KRİTİK

Kazada, metrelerce savrulan cipin sürücüsü ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaplan ile yanında bulunan 9 yaşındaki kızı T.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü U.S.'nin de (38) sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 40 yaşındaki Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı olduğu öğrenilen T.K.'nın ise tedavisi devam ediyor.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla seyreden cipin karşı yönden otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile cip metrelerce savruluyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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