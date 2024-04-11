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Ailesiyle gittiği piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte dere kenarına piknik yapmaya giden 2 yaşındaki çocuk kayboldu. 100 kişilik ekibin seferber olduğu çocuk, dere yatağında ölü halde bulundu.

Kozluca Mahallesi mevkisinde Suriye uyruklu Ahmet Arokom (32) ve Abir Arokom (30), çocukları 2 yaşındaki Muhammed Hamduni ile piknik yapmak için dere kenarına gitti. Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. Aile 4 saat boyunca çocuğu her yerde aradı ama başarılı olamadı. Aile, Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ailesiyle gittiği piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - 1. Resim

2 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU 

Jandarma ekipleri nezaretinde AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Polis dalgıç ekipleri dere yatağında arama yaparken, jandarma Zanka isimli arama köpeğiyle çevrede araştırma yaptı.

2 saat süren çalışma sonucu çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince 500 metre ileride dere yatağında bulundu. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Ailesiyle gittiği piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - 2. Resim

Ailesiyle gittiği piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - 3. Resim

Ailesiyle gittiği piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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