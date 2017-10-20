Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Sanayi Sitesi'nde bir gencin, insanları adeta zombiye çeviren 'flakka' isimli sentetik uyuşturucunun etkisine maruz kaldığı bir amatör kamera tarafından ilk kez görüntülendi. Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

ACILAR İÇİNDE YERDE KIVRANDI

Akşam'ın haberine göre, Flakka isimli uyuştucu kullanan gencin, nasıl bir tepki vereceğini bilmeyen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yerde acılar içinde kıvranan gence polis ekipleri tarafından kendine ve çevredekilere zarar vermemesi için kelepçe takılarak hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Uluslararası Posta İşleme Merkezi'ne gelen gelen bir postayla İstanbul’da ilk kez yakalanmıştı.