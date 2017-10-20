Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Afrika ile olan ticaretimiz 25 milyar dolara çıkmıştır. Başta TİKA olmak üzere Sağlık Bakanlığı Türkiye Diyanet Vakfı ve çeşitli Sivil Toplum örgütleri Afrika'da önemli projelere imza atmaktadır.

Afrika, insanlığın ve medeniyetin başladığı yerdir. Bu kadim medeniyetin temsilcilerini her zaman birlikte çalışmamız gereken kardeşlerimiz olarak gördük. Afrika değerlerine hep saygı duyduk. Türkiye'nin dış politikasında Afrika ülkelerinin bağımsız, özgür ve barış içinde olmaları hep önceliğimiz oldu. Türkiye olarak prensibimiz; Afrika kalkınsın, Türkiye kalkınsın. Afrika ile geçmişten gelen ilişkilerimiz ve bağlarımız, ortak insani değerlerimiz, tarih ve coğrafi yakınlığımız Türkiye'yi bu bölgenin sadece dostu değil, aynı zamanda komşusu haline getirmiştir. Türkiye'nin bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da ise gönlü de Afrika ile yıllar boyu beraber olmuştur.

2019 yılında üçüncü kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de inşallah dünya şehri İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu zirvede bugüne kadar yapılan işleri ve gelişmeleri gözden geçirip, eksiklikleri tespit edip, geleceğe yönelik yol haritasını belirlemiş olacağız."