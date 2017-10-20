Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil ve Ghor vilayetindeki camilere yönelik saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kutsal mekanlara gerçekleştirilen ve Afganistan'ın toplumsal huzurunu hedef alan bu alçak terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükûmetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."