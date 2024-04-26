Kurumlar Vergisi beyan verme süresi 6 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergilendirme süreçlerinde önemli değişiklikler yaparak mükelleflere ve meslek mensuplarına ek süreler tanıdı. Bu değişiklikler özellikle 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs formlarının verilme ve ödeme sürelerini, e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme sürelerini kapsıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusu ve ayrıntılar şöyle...

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergilendirme süreçlerindeki önemli değişiklikleri duyurarak, mükelleflere ve meslek mensuplarına ek süreler tanıdı. Özellikle 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs formlarının verilme ve ödeme süreleri ile e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süreleri uzatıldı. Detaylar şu şekilde...

2024 KURUMLAR VERGİSİ UZATILDI MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergilendirme süreçlerindeki yoğunluk ve mükelleflerden gelen talepler dikkate alınarak süre uzatımına gidildi. 26 Nisan 2024 tarihli ve 167 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile belirlenen yeni sürelere göre;

2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi, 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi de 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

VERGİ BEYANNEME SÜRELERİ UZADI MI?

e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi ise 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Bu süre uzatımları, mükelleflerin vergi işlemlerini daha rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri ve vergi yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmeleri için yapıldı.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılan bu düzenlemeler, vergi dairesi ve mükellefler arasındaki işleyişi etkileyen önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Bu süre uzatımlarının vergi mükellefleri üzerindeki etkisi, vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi ödemelerinin zamanında yapılması açısından büyük önem taşıyor.