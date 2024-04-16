IBAN ile faturasız ödeme alanlara vergi cezası verilecek

Son dönemde IBAN numaralarına yapılan para transferlerinin vergi kaçakçılığına yol açtığına dair endişeler artıyor. Vergi mükellefiyeti olmayan kişilerin IBAN yoluyla mal ve hizmet satışı yapması ve bu şekilde elde ettikleri gelirleri kayıt dışı tutmaları, Maliye'nin radarına takıldı. Konu ile ilgili detaylar...

Vergi mükellefiyeti olmayan kişilerin IBAN numaralarına para transfer edilmesi, Maliye'nin dikkatini çekti. Maliye tarafından yapılan incelemelerde, vergi mükellefiyeti olmayan kişilerin mal ve hizmet satışlarını IBAN yoluyla tahsil ettiği belirlendi. Özellikle esnaf muafiyeti kapsamında olmayan bu kişilere yönelik olarak önemli adımlar atıldı. İşte detaylar...

IBAN İLE ÖDEME ALMAK YASAK MI?

İşletmelerin IBAN yoluyla tahsilat yapmaları durumunda, fatura veya benzeri belge düzenlememeleri veya vergi mükellefiyeti açtırmamaları durumunda, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi. Bu kişilere, gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi ve KDV tarh edileceği, vergi ziyaı cezası kesileceği ve gecikme faizi isteneceği açıklandı. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10'una kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacağı vurgulandı.

IBAN'LA ÖDEME ALMANIN CEZASI NEDİR?

İncelemeler sonucunda, işyerlerinde bulunan IBAN numaralarının çoğunun işletmeyle ilgisi olmayan üçüncü kişilere ait olduğu ve bu IBAN'ların işletmelere aylık ücret karşılığında kiralandığı tespit edildi. IBAN'larını kiralayan kişilerin, hesaplarına yatan milyonlarca TL'den haberdar olmadığı belirtildi. Bu durumda olan kişilere de yasal işlemler yapılacağı ve vergi cezalarının kesileceği ifade edildi.

IBAN KİRALAMAK SUÇ MU?

IBAN'la tahsilat yapanların, özellikle perakende satış yapan işletmeler, gece eğlence merkezleri, restoranlar, güzellik merkezleri, spor salonları gibi sektörlerde yoğunlaştığı bildirildi. İşletmelerin, kredi kartı komisyonlarını ödememek ve vergi kaçırmak amacıyla IBAN yoluyla tahsilat yapmayı tercih ettikleri belirtildi.

Maliye'nin IBAN hesaplarına yönelik denetimlerini artırmasıyla birlikte, vergi kaçakçılığı ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele kapsamında önemli adımlar atılmış oldu. Maliye, bu konuda daha etkin denetimler ve gerekli yaptırımlarla vergi kaybının önüne geçmeyi hedefliyor.