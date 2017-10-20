Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan İngiltere Başkonsolosluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konsolosluğun arka duvarına bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Çantanın yanına gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, çantanın içinde kıyafetler olduğunu tespit etti. Çantanın götürülmesinin ardından kapanan cadde tekrar trafiğe açıldı.