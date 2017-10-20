Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan İngiltere Başkonsolosluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konsolosluğun arka duvarına bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Çantanın yanına gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, çantanın içinde kıyafetler olduğunu tespit etti. Çantanın götürülmesinin ardından kapanan cadde tekrar trafiğe açıldı.
İngiltere Başkonsolosluğu çevresinde şüpheli çanta alarmı
20.10.2017 - 22:01 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul, Beyoğlu’ndaki İngiltere Başkonsolosluğunun arka duvarında bulunan şüpheli sırt çantası polisi alarma geçirdi.
Kaynak: IHA
Etiketler : beyoğlu,ingiltere,istanbul,
512997 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512997.aspx
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