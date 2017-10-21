Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gece saatlerinde bazı işçilere kadro verildiği duyumunu alan Aile Yaşam Merkezleri'nde çalışan taşeron işçiler belediye önünde toplanarak eylem yaptılar. Kendilerine de kadro verilmesini isteyen taşeron işçiler belediye önünde açıklama yaptılar. Gurup, basın açıklaması gerçekleştirdikten sonra olaysız şekilde dağıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde kadro eylemi
21.10.2017 - 02:59 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplan Aile Yaşam Merkezlerinde çalışan taşeron işçiler kadro eylemi yaptı.
Etiketler : ankara,eylem,
513039 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513039.aspx
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