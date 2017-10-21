Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gece saatlerinde bazı işçilere kadro verildiği duyumunu alan Aile Yaşam Merkezleri'nde çalışan taşeron işçiler belediye önünde toplanarak eylem yaptılar. Kendilerine de kadro verilmesini isteyen taşeron işçiler belediye önünde açıklama yaptılar. Gurup, basın açıklaması gerçekleştirdikten sonra olaysız şekilde dağıldı.