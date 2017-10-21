Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Siber tehditler ucuz maliyetle elde ediliyor, buna karşın koruma tedbirleri ve caydırıcılık için ciddi insan kaynağına ihtiyacınız var” dedi. “Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ” temasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenen ve bugün de devam edecek olan 10. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın (ISCTURKEY 2017) açılışında konuşan Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi:

Eski dönemlerde ulusal güvenlik politikaları anlatılırken güçlerden bahsedilir; kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, özel kuvvetler, jandarma... Şimdi başka bir boyut var. O boyutun adın ne? Siber güçler. Artık siber güçlerden bahsediyoruz. Milyarlarca, milyonlarca para harcayarak elde ettiğimiz uçaklar, tanklar, 100 dolarlık yazılımla devre dışı bırakılabilir. Binip gittiğiniz araba dışarıdan bir müdahaleyle durdurulabilir veya size kaza yaptırılabilir. Dolayısıyla siber tehditler ucuz maliyetle elde ediliyor, buna karşın koruma tedbirleri ve caydırıcılık için ciddi insan kaynağına ihtiyacınız var. Gelecek 5 yıl içinde dünyada 1 buçuk milyon siber güvenlik uzmanı ihtiyacı olacak. Bu hesabı Türkiye’ye uyarladığımızda en az 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var. Gençlerimiz ‘iş’ diyor. İşte iş önünüzde. Demek ki 30 bin gencimize bu alanda ihtiyaç var. O bakımdan, bu alana gençlerimizin daha fazla yönelmesini özellikle istiyoruz.



SİBER TEHDİT MİLLÎ GÜVENLİK MESELESİ

Günümüzde siber alanda yaşanan her saldırı, her tehdit artık ülkelerin millî güvenliği hâline gelmiştir. Örneğin bu yıl içinde İngiltere’de hastanelere yapılan bir siber saldırı sonucu hastanelerin bütün verileri şifrelendi ve hastaneler çalışamaz oldu. Bilgiye erişemedikleri için hastalara hizmet veremez hâle geldi. Ukrayna’da başlayan geniş kapsamlı siber saldırılar dünya çapında birçok yerde tahribat yaptı. Siber saldırı yapanlar WannaCry isimli fidye yazılımını kullanarak 100’e yakın ülkede iş yaptı. Şu anda siber dünyayla bağlantılı 5 milyar insan ve 5 milyar makine var. Bu 10 milyar bağlantı anlamına geliyor. 2020 yılında bu sayı 20 milyarı aşacak. Bu çok ciddi bir durum.



BAŞKASININ AKLINA BEL BAĞLAYAMAYIZ

Siber güvenliğin yasal bir altyapısı olacak. Gereken adımları geçtiğimiz yıllarda attık. Bu işin sorumlusu Ulaştırma Bakanlığı. Bunun stratejik ve eylem planları yapıldı.

Ayrıca millî yazılım, millî donanım önemli... Eğer işin aklı sizde değilse, künhüne sahip değilseniz, o iş sizin değil. Uzaya uyu gönderiyorsunuz. Uydu dışındaki özel malzemeden yapılmış kaportanın tabii ki önemi var ama asıl önemli olan içindeki akıldır, yazılımdır. O sizin elinizde olduğu zaman nereye giderse gitsin onun sevk ve idaresi sizin elinizde. Beyninin başkasına ait olduğu bir araç, cihaz, makine size sadakatle hizmet etmeyebilir. Sahipleri onun kafasını karıştırarak size zarar vermesini sağlayabilir. O bakımından millî ve yerli yazılım. Başkasının aklı ile yapılmış ürünlere bel bağlamak ileride bizi yalnız bırakabilir, çaresiz bırakabilir. O hâlde kendi aklımızın içinde olduğu ürünlere daha çok zaman, daha çok para ayırmamız lazım. Bu konudaki en önemli alanlar yerli mikroelektronik sanayi yani yerli çip üretimi, yerli yazılım ve teknolojilerine geçiş. Bunlar demek ki önümüzde yapmamız gereken en önemli işlerden biri.



BTK BAŞKANI SAYAN: Bin 285 kayıtlı siber güvenlik uzmanı var

Konferansta konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, güvenli internet merkezini faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) 460 operatörün bağlantı noktasında yer aldığını ve siber olayları kaynağında tespit etme imkânı sağladığını bildirdi. Sayan, bin 285 kayıtlı siber güvenlik uzmanının Siber İletişim Platformu sistemini kullandığını vurgulayarak, USOM bünyesinde siber tehditlerle mücadele kapsamında geliştirdikleri Avcı, Azad, Kasırga gibi yerli ve millî uygulamaları da hayata geçirdiklerini dile getirdi. Yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine ve 5G’ye hazırlanmak üzere 5gtr Forumu’nu kurduklarını da belirten Sayan, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent üniversiteleriyle tüm operatörlerin yer aldığı 5G Vadisi Açık Test Sahası projesini başlattıklarını söyledi.



ATALAY: TEDBİRLER SONUÇ VERDİ

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay da Türkiye’nin siber saldırılar konusunda ilk 10 ülke arasında bulunurken, önlemlerle son 2 yılda ikinci 10 ülke arasına gerilediğine işaret etti. Günde 230 bin yeni kötücül yazılım geliştirildiğine dikkati çeken Atalay “100 dolarlık yazılımla 100 bin dolarlık savaş uçağından büyük yıkımlar oluşturabiliyorsunuz. Ülkelerin bütün altyapısını 100 dolarlık yazılımla tahrip etmek mümkün” dedi.