Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan vize sorununa ilişkin, "Ankara'da yapılan görüşmelerden sonra ne oldu, ne bitti konuştuk. Komisyonumuz toplandı, anlattık. Şimdi olumlu bir hava esiyor. İnşallah bunun neticesini alırız." dedi.Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'da yapılacak "Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi"nin açılışında, birlik ve beraberlik içinde olunca hizmetin hızlı ve bereketli şekilde geldiğini belirtti.Antalya'da birlik ve beraberlik daha önce kurulmuş olsaydı, tesisinin çok daha önce hizmete açılmış olacağını, Türkiye için kurdukları hayalleri gerçekleştirme çabasında olduklarını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaya başladıklarını ama bu hedeflerinin kendileri için yeterli olmadığını dile getirdi.

"Olumlu bir hava esiyor"



Çavuşoğlu, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak çalıştıklarını, sorun varsa çözüm için de uzlaşı içinde de olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu milletin onurunu hiç kimseye çiğnetmeyiz. Türk milletinin ne kadar onurlu bir millet olduğunu, dayatmalara karşı boyun eğmediğini, kendisine karşı hak etmediği muamele olduğu zaman ayağa kalkan bir millet olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Bilenler biliyor. Dost ve kardeşlerimiz biliyor. Türkiye'nin dünya politikasında oynadığı rolü de çok iyi takdir ediyorlar. Ama bilmeyenlere de itinayla öğretilir. Öğretmeye de devam edeceğiz.

Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu, Türk Milletinin nasıl bir millet olduğunu bilmeyenler öğrensin. Avrupalılara da bunu söylüyoruz. Yok öyle artık. Efendim şu konuta dayatma yapacaklar, yok. Şu vize konusu, sen benim vatandaşıma vize vermezsen, ben de senin vatandaşına vize vermem. Bu sorunu sen başlattın. Sen bu sorunu çözmek istiyorsan ben de bu sorunu çözmek isterim. Ankara'da yapılan görüşmelerden sonra ne oldu ne bitti konuştuk. Komisyonumuz toplandı, anlattık. Şimdi olumlu bir hava esiyor. İnşallah bunun neticesini alırız."

"Türkiye yük alan ülke"



Tüm dünyayla ilişkilerini böyle sürdürdüklerine değinen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Almanya ile problemlerinin olmadığını, onlarla görüştüklerinde de 'Senin Türkiye ile ne problemin var onu söyle' dediklerini bildirdi.Türkiye'nin tarih boyunca Almanya'ya düşmanlığının ve düşmanca politikalarının olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Peki senin derdin ne? Peki ne elde ettin? Dayatmalarla Türkiye'den bir sonuç alamazsınız. Türkiye'ye dostane ve iki ortak gibi yaklaşacaksınız. Türkiye'nin ve Türk Milletinin nasıl bir ülke ve millet olduğunu unutmayacaksınız. O zaman dostluğumuzda işbirliğimizde gelişir ve dünya barışına beraber katkı sağlarız. Karşı karşıya kaldığımız sorunları da beraber çözeriz. Çünkü Türkiye yük alan bir ülke. Bu dik duruşu, sizlerden aldığımız güç ve yetkiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Sancak'ta büyük bir coşkuyla karşılandığını, bunu tüm Avrupa'nın gördüğüne dikkati çekerek, bununla ilgili çeşitli yorumlar yapıldığını anımsattı.

Balkanların kimsenin çiftliği ve arka bahçesi olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Senin arka bahçen oldu da ne oldu? Serebrenitsa katliamında ne yaptın? Hollanda askerlerinin gözünün önünde oldu. O kadar insanı katlettirdiniz. Sizin anlayışınız bu. Sizin kafanızdaki ırkçı yaklaşımın bir tezahürüdür. Avrupa'da ırkçı partilerin bu kadar destek almasının sebebi budur. Çünkü bunların geçmişinde var. Sonradan çıkma değil, içinde var. Avrupa'da Yahudileri, Musevileri koruyan yasalar olmasa, Yahudi düşmanlığı, antisemitizm, İslam düşmanlığından, İslamofobia'dan daha yüksek olur."

Çavuşoğlu, Gündoğmuş ilçesine meslek yüksekokulu, Gazipaşa'ya fakülte kurulması için çalışmalara başlandığını, Alanya'nın batısına 500 yataklı yeni devlet hastanesi yapılacağını kaydetti.