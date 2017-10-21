Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus donanmasına ait 56 borda numaralı savaş gemisi saat 14.45 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.Gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti.Rumeli Hisarı açıklarından geçtiği sırada geminin ön kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.Geminin güverte kısmındaki çok sayıda askerin olduğu ve İstanbul yalılarının ve kıyının fotoğraflarını çektiği görüldü.Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.Savaş gemilerinin geçişini karadan polis ekipleri, denizden Sahil Güvenlik Botları takip etti.