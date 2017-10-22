Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 22 Ekim 2017 günü Vatan Caddesi’nde yapılacak olan genel prova ve 29 Ekim 2017 günü yapılacak tören kutlamaları ile ilgili etkinlik günleri saat 06.30’dan 16.00’a kadar İstanbul'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Adnan menderes bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler,D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi Girişi, Edirnekapı’dan Vatan Caddesi Girişi, Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi Girişi,Sofular caddesinden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesinden Vatan Caddesi Girişi, Akdeniz Caddesinden Vatan Caddesi Girişi, Akşemsettin Caddesinden Vatan Caddesi Girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray’dan) Vatan Caddesi girişleri,Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar".

Alternatif güzergahlar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.