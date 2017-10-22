Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Adalet Bakanının açıklamlarıdan önemli satır başlıkları;

GÜLEN'İN İADESİ

İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz.



FETÖ ÜYELERİNİN VE ELEBAŞININ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI

Bu karar siyasi bir karar. Mahkeme süreçlerini etkilemez. Gülen'in çıkarılması için somut prosedürler tamamlandı. Değerlendirmeler yapılıyor.

PAPAZIN VE METİN TOPUZ'UN İADESİ

Bu isimlerin iadesi konusunu heyetlerdeki Dışişleri görevlileri konuşuyor. Bunlar idari görevliler bu kararları alamazlar. Mahkemesi devam ediyor. Sonuç olarak böyle bir şey söyleyemeyiz.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA OLDUĞU İDDİALARI

Talebimizi ilettik. Değerlendirileceğiz dediler. Öksüz'ün ev fotoğrafı ile basında her alan haberden sonra somut bilgi olduğu için tekrar girişimler ve talepte bulunmak için çalışıyoruz.

Bir basın mensubunun sorduğu "Zafer Çağlayan, Halkbank Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında işlem yapılmadan önce Türkiye bilgilendirildi mi?" sorusuna Bakan Gül şöyle cevap verdi; Amerika işlem yapmadan önce Türkiye ye bilgi vermedi.



Diğer bir gazetecinin sorduğu "Metin Topuz'un telefonunun iadesi için 10 Ekim tarihli bir yazı paylaşıldı. Aslı var mı? Bu yazıya bir cevap verildi mi?" şeklindeki soru için ise, "Böyle bir yazı geldi. Bu yazıyı savcılığa gönderdik. ABD'ye bir cevap vermedik. Diplomatik dokunulmazlığı olan telefonu da ilk kez görmüş olduk." diye cevap verdi.