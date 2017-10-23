Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin Ankara’da süren dava süreci, AK Parti kurmaylarınca yakından takip ediliyor. 486 sanıklı bu davada 3 aya yakın bir süre geçmesine rağmen, sadece 50 civarında sanığın savunmasını yapması, AK Parti içinde rahatsızlığa sebep oldu. AK Parti kurmayları, “Bir sanığın savunması neredeyse iki günü buluyor. Bu hızla giderse, 486 sanığın savunması iki yılda bitmez” değerlendirmesini yaptı. Sanıkların davayı sulandırmak ve uzatmak için, iddianamede yer alan suçlamalar yerine ilgisi olmayan konuları gündeme getirdiğini belirten AK Parti kurmayları “Savunma yaparken, doğum tarihinden başlıyor, çocukluğunu, kahramanlıkları anlatıyor. Üzerlerine atılı suçlarla ilgili aşamaya bir türlü geçmiyorlar. Çünkü, sürekli örgüt tarafından ‘Kasım’da bu olacak, aralıkta şu olacak’ umudu pompalanıyor” dedi.

AK Parti içinde, AİHM sözleşmeleri engeline takılmadan, mahkeme hakimine savunma süreleri konusunda takdir yetkisinin getirilmesi konusunda düzenleme yapılabileceği konuşuluyor. Ancak bu defa da, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle, tüm FETÖ davalarının AİHM’ne taşınması riski bulunuyor. AK Parti kurmayları, bu riski ortadan kaldıracak bir formül bulunması durumunda, KHK ile FETÖ davalarında ‘Savunma hakkının kötüye kullanılmasının’ önüne geçecek düzenleme yapılabileceğini dile getiriyor.