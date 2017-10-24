Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturmada örgütün emniyet yapılanmasına yönelik Malatya ve Konya’da daha önce meslekten ihraç edilen 9 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında 3 eski emniyet müdürünün de bulunduğu 6 eski polis gözaltına alındı. 3 şüpheli yapılan operasyonda evinde bulunamazken gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon
24.10.2017 - 12:17 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda görevden ihraç edilen 6 eski polis gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturmada örgütün emniyet yapılanmasına yönelik Malatya ve Konya’da daha önce meslekten ihraç edilen 9 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Etiketler : Malatya,fetö,
513910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513910.aspx
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