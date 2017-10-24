Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturmada örgütün emniyet yapılanmasına yönelik Malatya ve Konya’da daha önce meslekten ihraç edilen 9 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında 3 eski emniyet müdürünün de bulunduğu 6 eski polis gözaltına alındı. 3 şüpheli yapılan operasyonda evinde bulunamazken gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.