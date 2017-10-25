Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baykal'ın derin komada olmadığını ifade eden İbiş, "Derin komada olmadığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Hatta komadan çıkış belirtileri olduğunu, bu bulguları bize verdiğini de buradan paylaşmak istiyorum." dedi.