Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baykal'ın derin komada olmadığını ifade eden İbiş, "Derin komada olmadığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Hatta komadan çıkış belirtileri olduğunu, bu bulguları bize verdiğini de buradan paylaşmak istiyorum." dedi.
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması
25.10.2017 - 18:04 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Komadan çıkış belirtileri gösterdiğini söyleyen İbiş, Baykal'ın durumunun iyiye gittiğini belirtti.
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