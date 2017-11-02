Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Akkuş ilçesinde kaymakam olarak görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında geçen yıl Kasım ayında açığa alınarak daha sonra meslekten ihraç edilen Hüseyin Atilla, gözaltına alındı. Ordu’da gözaltına alındığı öğrenilen ve ByLock kullandığı ileri sürülen Hüseyin Atilla, Ordu polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine getirildi. Samsun Adliyesinde savcıya ifade veren eski Kaymakam Atilla, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hüseyin Atilla, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.