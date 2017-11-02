TBMM Genel Kurulu'nda Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Araştırma Önergesi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda Uyuşturucu Kullanımı ve Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Araştırma Komisyonu kurulması oylaması yapıldı. 4 partinin ortak oylarıyla komisyon kurulması kabul edildi.Komisyonun 3 ay görev yapması ve 12 üyeden oluşması da kabul edildi.