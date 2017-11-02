Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'nda Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Araştırma Önergesi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda Uyuşturucu Kullanımı ve Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Araştırma Komisyonu kurulması oylaması yapıldı. 4 partinin ortak oylarıyla komisyon kurulması kabul edildi.Komisyonun 3 ay görev yapması ve 12 üyeden oluşması da kabul edildi.