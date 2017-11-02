TBMM Genel Kurulu'nda Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Araştırma Önergesi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda Uyuşturucu Kullanımı ve Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Araştırma Komisyonu kurulması oylaması yapıldı. 4 partinin ortak oylarıyla komisyon kurulması kabul edildi.Komisyonun 3 ay görev yapması ve 12 üyeden oluşması da kabul edildi.
Uyuşturucuya karşı TBMM'den adım
02.11.2017 - 17:22 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda uyuşturucu ile mücadele kapsamında Uyuşturucu Kullanımı ve Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Araştırma Komisyonu kurulması kararı alındı.
Etiketler : Türkiye Büyük Millet Meclisi,TBMM,Uyuşturucu Madde Kullanımı,
516437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516437.aspx
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