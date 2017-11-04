Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, bir otelde organize edilen "Ortahisar, Maçka, Arsin, Yomra Muhtarlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, toplantıların muhtarların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.Masanın her iki tarafındakilerin de halkın emrindeki kişiler olduğunu vurgulayan Soylu, "Böyle olduğu için Kars'tan, Tiflis'ten Bakü'ye uzanan, ortaya konulduğu zaman 'bu yapılamaz' denilen İpekyolu Projesi'nin en önemli safhalarından birisi başarılmış durumda. Yine kıymetli Cumhurbaşkanımızın, yerli otomobil konusunda uzun zamandan beri memleketimizin gündemine koyduğu yerli otomobilin imzası da geçen gün atıldı." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin tek tek hedeflerine doğru ilerlediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye bu arada demokrasisini geliştiriyor. Türkiye bu arada teknolojik seviyesini, savunma sanayisindeki yerlilik, millilik oranını önemli ölçüde geliştiriyor. Elbetteki Türkiye’nin bu gelişiminden rahatsız olanlar olacaktır. Uluslararası alanda rekabet ettiklerimiz olacaklardır. Bizim sürekli olarak, etrafımızdaki coğrafyayla ilişkimizi sıkı biçimde kurmamasını isteyenler olacaktır. Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözmesinden rahatsız olanlar muhakkak olacaktır ama biz de istikametimize ve yolumuza devam edeceğiz."

Bu büyük makro meseleler gibi mahallerdeki yol ve kanalizasyon sorunlarının da kendi problemleri olduğunu belirten Soylu, bütün sorunları tek tek konuşarak ele alacaklarını söyledi.Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, muhtarlarla istişare ettikleri bir çok meselenin bugün tamamına erdiğini aktararak, kendilerine teşekkür etti.

Muhtarların özlük haklarından başlayarak bir çok konuda adımlar atıldığını anlatan Soylu, "Bir mesele kaldı onu da önümüzdeki günlerde inşallah hazırladık, o da çözülecek. Ondan sonra da hep beraber çok daha iyi bir şekilde meselelerimize, işlerimize, vatandaşla olan temasımıza, vatandaşın emrinde olma anlayışımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin 4'ü gri listede

Süleyman Soylu, Gümüşhane'de yol kontrolü esnasında bir polisin şehadet mertebesine eriştiğini anımsatarak, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde defnedilen şehide Allah'tan rahmet diledi.