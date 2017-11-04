Soylu, bir otelde organize edilen "Ortahisar, Maçka, Arsin, Yomra  Muhtarlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, toplantıların muhtarların sorun ve  taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.Masanın her iki tarafındakilerin de halkın emrindeki kişiler olduğunu  vurgulayan Soylu, "Böyle olduğu için Kars'tan, Tiflis'ten Bakü'ye uzanan, ortaya  konulduğu zaman 'bu yapılamaz' denilen İpekyolu Projesi'nin en önemli  safhalarından birisi başarılmış durumda. Yine kıymetli Cumhurbaşkanımızın, yerli  otomobil konusunda uzun zamandan beri memleketimizin gündemine koyduğu yerli  otomobilin imzası da geçen gün atıldı." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin tek tek hedeflerine doğru ilerlediğine dikkati  çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye bu arada demokrasisini geliştiriyor. Türkiye bu arada  teknolojik seviyesini, savunma sanayisindeki yerlilik, millilik oranını önemli  ölçüde geliştiriyor. Elbetteki Türkiye’nin bu gelişiminden rahatsız olanlar  olacaktır. Uluslararası alanda rekabet ettiklerimiz olacaklardır. Bizim sürekli  olarak, etrafımızdaki coğrafyayla ilişkimizi sıkı biçimde kurmamasını isteyenler  olacaktır. Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözmesinden rahatsız olanlar muhakkak  olacaktır ama biz de istikametimize ve yolumuza devam edeceğiz."

Bu büyük makro meseleler gibi mahallerdeki yol ve kanalizasyon  sorunlarının da kendi problemleri olduğunu belirten Soylu, bütün sorunları tek  tek konuşarak ele alacaklarını söyledi.Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali  Yıldırım'ın, muhtarlarla istişare ettikleri bir çok meselenin bugün tamamına  erdiğini aktararak, kendilerine teşekkür etti.

Muhtarların özlük haklarından başlayarak bir çok konuda adımlar  atıldığını anlatan Soylu, "Bir mesele kaldı onu da önümüzdeki günlerde inşallah  hazırladık, o da çözülecek. Ondan sonra da hep beraber çok daha iyi bir şekilde  meselelerimize, işlerimize, vatandaşla olan temasımıza, vatandaşın emrinde olma  anlayışımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin 4'ü gri listede

Süleyman Soylu, Gümüşhane'de yol kontrolü esnasında bir polisin  şehadet mertebesine eriştiğini anımsatarak, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde  defnedilen şehide Allah'tan rahmet diledi.