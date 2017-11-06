Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen’den Suudi Arabistan’a önceki akşam saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından sıcak saatler yaşandı. Kral Selman bin Abdulaziz tarafından yayınlanan kraliyet kararnameleri ile Kraliyet Muhafızlar Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed ile Ekonomi ve Planlama Bakanı Mühendis Adil bin Muhammed Fakih görevden alındı. Ayrıca Kral, ülkedeki rüşvet ve yolsuzlukların engellenmesi için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurarak, başına oğlu, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ı getirdi. Komisyonun kurulmasının hemen ardından ani bir kararla gözaltı dalgası geldi. Yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle 11 prensin yanı sıra eski ve yeni dönemde bakan ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan 38 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında eski Kral Abdullah bin Abdulaziz’in iki oğlu Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Bin Abdullah ve Riyad bölgesinin eski Emîri Prens Turki bin Abdullah’ın yanı sıra net serveti 19 milyar doları bulan ve dünyanın en zengin 50. adamı olan Prens El-Velid bin Talal’in de yer aldığı kaydedildi.

HAVA YOLLARI TUTULDU

Gözaltı dalgasının MBC Medya Grubunun sahibi iş adamı Velid el-İbrahim, ART Medya Grubu’nun sahibi iş adamı Salih Kâmil, Bin Ladin Grubu Başkanı Bekr bin Ladin ile iş adamı Muhammed el-Amudi’yi de kapsadığı ifade edildi. Cidde ve Riyad’daki havalimanlarında kaçma ihtimaline karşı kontroller arttırıldı. Ayrıca gözaltına alınanların mal varlıklarına da el konulduğu iddia edildi. Gözaltına alınan kişilerin neyle suçlandığı net olarak açıklanmazken, Suudi yayın kuruluşu Al-Arabiya, 2009’da gerçekleşen Cidde su baskınları ve 2012’deki Mers virüsüyle ilgili yeni soruşturmalar açıldığını duyurdu.

KRALİYET AİLESİNDE GÜÇ SAVAŞI MI?

Suudi ailesinde ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 1926 yılından bu yana krallık koltuğuna geçişler kardeşlerden kardeşlere olarak hayata geçirilirken ilk defa Kral Salman bin Abdulaziz oğlu olan Prens Muhammed bin Salman’ı kendisinden sonraki isim olarak ikinci adam görevine atadı. Bu tayin, ülke içerisinde özellikle güç odaklarının yer aldığı Kraliyet ailesinde rahatsızlık meydana getirdi. Suudi Arabistan’a “Ilımlı İslam’ı geri getireceğini” söyleyen Veliaht Prens’in birkaç gün önce “Hiçbir prens veya bakan kanunların üstünde değildir” şeklindeki sert açıklaması ise son gelişimlerin işareti olarak yorumlandı. Prens Salman’ın operasyonla, kraliyet yolunda önündeki engelleri kaldırarak, gücü elinde toplamayı amaçladığı belirtiliyor.