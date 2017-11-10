Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım açıklamasında, 'Pence ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. ABD ile ilişkimizi daha iyi düzeye taşıyacağız' dedi.

Başbakan Yıldırım, "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve YPG konusunda biz olması gerekeni söyledik, beklentilerimizi ilettik, karşı taraf da bununla ilgili bize olumsuz bir şey söylemedi. Bu konulardaki hassasiyetimizi, konuya verdiğimiz önemin farkında olduklarını paylaştılar. Bundan sonrasını takip edeceğiz, göreceğiz, biz de adımları atacağız. Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, ilişkileri geliştirmek iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye de faydası var; Türkiye'ye de faydası var, ABD'ye de faydası var. O bakımdan olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.