Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçuşlarını ‘Lady Bush Pilot’ adını verdiği bloğunda yayınlıyor. Aynı zamanda iş kadını olan Dereymaeker, eylül başında Brüksel’den Güney Afrika’ya gitmek üzere yola çıktı. 15 Eylül’de Sofya’dan havalandı ve Çorlu Havalimanı’na indi. Beş saat boyunca beklemesinin ardından burada kalamayacağının bildirilmesi üzerine Çorlu’daki yetkililerin tavsiyesiyle ‘uçuş planı’ çekti ve İstanbul Büyükçekmece’deki Hezarfen Havaalanı’na gitti. Bakımlar yapıldıktan sonra tekrar uçuş izni için başvurdu. Ancak pilota bir türlü uçuş izni verilmedi. Valérie Dereymaeker, “Benim kural dışı olarak Çorlu’dan Hezarfen’e uçtuğum söylendi. Elimde resmî uçuş planım var. Devlet Hava Meydanları İşletmesi onaylı planla uçtum. Bunları göstermeme rağmen bir türlü buradan gidemiyorum” dedi. Uçağının bez kaplama olduğu için uzun süre dışarıda kalamayacağını belirten Dereymaeker, “Uçağım yağmur veya kar yağışına dayanamaz. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum” dedi. İSTANBUL